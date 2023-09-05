الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين شرق القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 مقدسيين من البلدة القديمة ومن بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وجددت الإقامة الجبرية لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين بالقدس وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين من البلدة القديمة في القدس المحتلة، عقب الاعتداء عليهما بوحشية، كما اعتقلت فلسطينيًا من بلدة العيسوية عقب اقتحام منزله.

وللمرة الخامسة على التوالي، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بتحديد حركة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي، تمنعه بموجبه من دخول أحياء القسم الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وطريق دخوله لحي الصوانة الذي يقطنه وطريق الخروج منه.

تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال:

وفي وقت سابق من اليوم، أدان البرلمان العربي قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر، والتى تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها وستنتقل إلى الضفة والقدس وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.

وقال البرلمان العربى، في بيان له اليوم إن الأسرى الفلسطينيين في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة، مشددًا على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مع الأسرى، تنذر بعواقب وخيمة وخصوصًا عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجًا على قرارات بن غفير، ورفضًا للاعتقال الإداري محملًا القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبى الممنهج والمتعمد ضدهم.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل من أجل حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة.

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