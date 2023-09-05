محافظ الشرقية: افتتاح 19 مشروع مختلف بالزقازيق

احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 19 مشروع بقطاعات "الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق والكباري - الإسكان" بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة 2 مليار و239 مليون و795 ألف جنيه جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ملاعب بمراكز شباب "بني عامر وأم الزين والطيبة والغار والزنكلون والزقازيق بحرى والمسلمية" بتكلفة 12مليون و 200 ألف جنية، لافتا إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطه صرف صحي أم الزين (140 ل/ ث - عدد 2 طلمبة 700 ل / ث) وتوسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 635 مليون جنيه وذلك لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم للمواطنين وحفاظا علي البيئة.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه في قطاع الطرق والكباري تم الإنتهاء من تنفيذ 2 مشروع بتكلفة 1 مليار و570 مليون جنيه شملت أعمال رصف طريق أبو حاكم حتي طريق الأحرار بطول 12 كم "تغطية وازدواج ورصف" واستكمال ازدواج طريق "الزقازيق - ديرب نجم" مرحلة أولي بطول 20 كم، وذلك في اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

أضاف محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة جيهان عبد الحكيم / س 22 فصل ومبني مخازن التربية والتعليم ومدرسه بيشة قايد / ث 9 فصول بتكلفة 13 مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الإسكان تم الإنتهاء من إحلال وتجديد مبني الحملة الميكانيكية بحي ثان وإستكمال مبني وحدة التضامن الاجتماعي ببردين ورفع كفاءة وتطوير مبني إدارة ووحدة مركز الزقازيق البيطرية وصيانة وترميم وإنشاء ملحق مركز الشرقية للأسنان بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و595 ألف جنيه.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن الإنتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع التموين والتجارة الداخلية، تضم مجمع للخدمات التموينية وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة اجمالية مليار و108 مليون و954 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى جاهزية 93 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" للإفتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتي تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية، وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك، وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

أشار محافظ الشرقية الي أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء صومعة الصالحية والتي تضم 18 خلية تخزين سعة 5 الاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 340 مليون و220 ألف جنية، وكذلك صومعة طوخ القراموص والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 71 مليون جنيه، بالإضافة إلى صومعة الحسينية والتي تضم 6 خلايا تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 52 مليون و734 ألف جنيه، وكذلك صومعة منيا القمح والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 73 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء صومعة العاشر من رمضان، والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 120 مليون جنية، وكذلك صومعة أبو حماد الحقلية والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى صومعة أبو حماد بمدينة القرين والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 121 مليون جنيه، وكذلك صومعة صان الحجر والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5000 طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 220 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والاوقاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.