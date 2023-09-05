قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن بالاسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، بمواصلة القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية.

حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية، اليوم الثلاثاء، بقرية غزالة بسرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد؛ وذلك لعلاج الماشية والدواجن ضد الأمراض المختلفة، بالتعاون مع أطباء الإدارة البيطرية.

وأسفرت القافلة عن رش ٢٥٠٠ رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج ٨٠٠ من الأغنام، و٤٢ من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، وعدد ١١ حالة تناسليات، بالإضافة إلى علاج عدد ٢٧٠٠ من الطيور المنزلية، كما تم إجراء ٦ حالات جراحة.

ومن جهةٍ أخرى، تم عقد ندوات إرشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، وتم توعية الفلاحين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم.

ومن الجدير ذكره، أن هذه الخدمات قُدمت لتشمل علاج أمراض الباطنة والجراحة والفحص التناسلي باستخدام أجهزة السونار بالإضافة إلى مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية.

وأكد اللؤاء عمر الشافعى رئيس مركز ومدينة فايد بالاسماعيلية انة تم التنبية على كافة رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة فايد بالتعاون والتنسيق التام مع جميع رؤساء الوحدات البيطرية للحيوانات وعمل تقرير يومى وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة من كافة الوحدات بقطاع فايد

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.