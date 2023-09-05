محافظ المنيا يتابع مشروعات "حياة كريمة"

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية، تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، فى 192 قرية و757 تابعًا بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

بالإضافة، لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية، وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.





ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بتكثيف جهودهم والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، والوجود على أرض الواقع لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مشيرًا إلى أنه يتابع يوميًا نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع دوري، لاكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات، وفقًا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، تابع عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مشروع إنشاء المركز الطبي بالحاج قنديل، المقام على مساحة 2500 متر مربع، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويخدم قرى شرق النيل بالمركز، والذي يعد طفرة طبية في الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدم لمواطني هذه القرى، وكما يسهم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



كما تفقد رئيس المركز، مدرسة الحاج قنديل الابتدائية والمزمع توسعتها لبحث ومناقشة أعمال التوسعة، والعمل على تنفيذها وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية، واستغلال المساحة المتاحة، بالإضافة، إلى متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة أهالي المركز.