مجلس حكماء المسلمين يدعو لمد يد العون دون النظر للمعتقدات والأعراق

في اليوم الدولي للعمل الخيري

بدأ اليوم الاحتفال باليوم الدولي للعمل الخيري كما يرجي كل عام في الخامس من سبتمبر، للتذكير بقدر الأعمال الخيرية في حياة الإنسان والتنمية المجتمع، وعنوان اليوم الدولي للعمل الخيري لهذا العام 2023 هو "التضامن العالمي لإنهاء الفقر" تحقيقًا للتنمية المستدامة ولقد حث الإسلام على فعل الخير بدون تمييز أو إقصاء على أساس الدين أو في النوع.





حث مجلس حكماء المسلمين برئاسة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد طيب شيخ الأزهر على المسارعة إلى فعل الخيرات بغض النظر عن المعتقدات والأعراق لما فيه من خير للإنسان ونبل في المقاصد وسمو في الغايات، وهو يسعى إلى ترسيخ القيم والتضامن بين أبناء البشرية جميعًا، وذلك عبر بيانٍ لهم في هذه المناسبة



ودعا المجلس في بيانه إلى تقديم يد العون لكل إنسان، لا سيما الفقراء والأكثر بؤسًا واحتياجًا، والمهمشين والنازحين والمهجرين من فقدوا أوطانهم ومأواهم، بما في ذلك كل ضحايا الحروب والظلم والأسرى وذلك من دون تمييز أو إقصاء.



العمل الخيري في القرآن



ولطالما حث الإسلام على المسارعة في فعل الخيرات لطلب مرضاة الله كما في قول الله تعالى ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة:48] وابتغاء للفلاح في الدنيا والأخرة فقد قال تعالَى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الحج 77) وقد وفي سورة المؤمنون قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون:61]، وأيضًا في سورة فاطر: ﴿وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [فاطر:32].



كما جعل الإسلام ثواب الدال على الخير كفاعل الخير في الحديث الشريف «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه» رواه مسلمٌ.

وتؤكد تعاليم الإسلام أن العمل الخيري يضم البشرية جميعًا، لا يقتصر على إنسان فيضم الحيوان، ولا يقتصر على مسلم فيضم الغير مسلمين كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «في كلِّ كَبِدٍ رَطبةٍ أَجْرٌ» رواه البخاريُّ ومسلمٌ





مجلس حكماء المسلمين



ويُذكر أن مجلس حكماء المسلمين هيئة دولية مستقلة، يرأسها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهدف لتعزيز السِّلْم في المجتمعات سواء كانت المسلمة أو غير المسلمة، وتعزيز قيم التَّسامح والحوار والتعايش المشترك، وتبذل جهودًا ضخمة في بث التضامن الإنساني والعمل التطوعي في الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم.



