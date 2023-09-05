رسميا.. مصر تشارك في 9 منافسات بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية هيراكليون 2023
قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة مصر في تسع منافسات في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقرر إقامتها في مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري.
وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية في رياضات كرة القدم والخماسي الحديث والمصارعة والغوص والإنقاذ والتجديف والكرة الطائرة والكانوي والكياك والكاراتيه وكرة السلة 3×3.
وتقرر أن يرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية واللواء أيمن شويته عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نائب لرئيس البعثة.
ويغادر مساء اليوم وفد مقدمة البعثة من أجل التجهيز للإقامة وإجراءات تسجيل ووصول بعثة مصر التي تشارك في البطولة.