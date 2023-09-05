جامعة القناة تنظم ورشة عمل لتأهيل سفراء جائزة التميز الحكومي

فى إطار التعريف بمنظومة التميز الحكومي وجوائز التميز الداخلي على مستوى الجامعة- نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة يومي 4و 5 سبتمبر لسفراء التميز الممثلين للكليات المختلفة بالجامعة.



وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،

وحاضر فيها الدكتور معتز الجيار، والدكتور رفيق عبد الرحمن محمد الأساتذة بكلية الزراعة وأعضاء مجلس إدارة الجوائز الداخلية بالجامعة.

وقد أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات و معايير و ٱليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفا أن التدريب يساهم في نشر و تعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز.



مؤكدًا أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

هذا وأكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة.

موضحا أنه في إطار التوسع في تطبيق نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية يأتي العمل على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات، واستدامة التميز بها وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".

ويذكر أن الدكتور معتز الجيار و الدكتور رفيق عبد الرحمن قد تناولا-في ورشة العمل- شرح التعريف بالجوائز المقدمة ومعاييرها، وكيفية صياغتها استنادا إلى سمات التميز بكل كلية، مع ربطها بالخطة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية لكل كلية، مع ممارسة صياغة القدرات للمعايير العشر، واستخدام مؤشرات الأداء،

و مقاييس الرضا المتناسبة مع القدرة، واستغلال دليل المؤشرات الصادر عن الجائزة، وكيفية الربط ما بين الإجراءات التي تتم بالكليات مع المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، و معايير تقييم الجائزة و شروط الفوز بها، وآلية العمل المتبعة لصياغة كيفية الترشح والإطار الزمني للتقدم للجائزة والإعلان عن الفائزين بها.