وزير الإسكان يختتم زيارته للإسكندرية بتفقد محطة معالجة صرف صحي بالعامرية

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمحافظة الإسكندرية، بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة العامرية، بطاقة 100 ألف م3 يوميًا، بتكلفة 750 مليون جنيه.

ورافق الوزير، خلال زيارته الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.



وشدد الدكتور عاصم الجزار، على تكثيف أعداد العمالة بمشروع توسعات محطة معالجة العامرية، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع، فى أسرع وقت ممكن لتدخل الخدمة، حيث سيصبح إجمالى طاقة المحطة (المرحلة القائمة + التوسعات)، 200 ألف م3 يوميًا، وتخدم أكثر من مليون نسمة بأحياء العامرية، وتوابعها، ومشروع مشارف العامرية، الذى يضم 80 ألف وحدة سكنية (بمرحلتيه).

