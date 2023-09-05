"اللعب مع العيال" أول تعاون بين محمد إمام وشريف عرفة

حرص الفنان محمد إمام، على تشويق جمهوره بصورة جديدة من كواليس فيلمة الجديد "اللعب مع العيال" المقرر طرحه في 2024، ويتم تصويرة بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة، ونويبع، بجانب القاهرة.



وكتب إمام عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "توكلناعلى الله فيلم كبير مع أكبر المخرجين اللعب مع العيال، مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله.



"اللعب مع العيال" التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة

ويعد "اللعب مع العيال" هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار".



ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمره، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.



جدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أوشك صناع فيلم شمس الزناتي لمحمد إمام على الانتهاء من التحضيرات النهائية للعمل الذي تشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل، حيث من المقرر بدء التصوير الفترة المقبلة وبالتحديد منتصف أكتوبر المقبل، في عدد من مواقع التصوير الخارجية بمدينة أكتوبر.



ويعيش النجم محمد إمام حالة من الانتعاش الفني حاليًا حيث يخوض 2024 ب3 أعمال دفعة واحدة وهم فيلم “علام عام” الذي يواصل تصويره بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، الذي تم تغييره بعدما كان اسمه "الأستاذ"، ومن المقرر أن يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، والتي منها والغردقة ونويبع، وغيرها من المدن بجانب القاهرة.

ويجسد محمد إمام شخصية مدرس تاريخ يقع في عدة مفارقات كوميدية وتراجيدية، حيث تنقلب حياته رأساً على عقب، وتتوالى الأحداث.

وكان حرص النجم محمد إمام، على مشاركة جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك لحظة إعلان انتهاء تصوير فيلم "أبونسب".

علام عام

كتب محمد إمام تعليقًا على الفيديو قائلًا: "أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم، ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي، حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه فى الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللى هتشوفوه، استمتعت بكل لحظة معاك، إن شاء الله الفيلم يعجبكم، أبونسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".

تجرى الشركة المنتجة حاليًا تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض، إذْ دخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح العمل جاهزاً فى السينمات فى أى وقت.

كما يحضر محمد إمام في نفس الوقت لفيلم "شمس الزناتى" حيث رشحت الشركة المنتجة أمينة خليل لتقف أمامه في البطولة النسائية، ومن المقرر أن ينطلق تصويره أواخر الشهر المقبل.

وكان استمتع الفنان محمد إمام بإجازته في الساحل الشمالي بعد انتهاء تصوير فيلمة الجديد "أبونسب" الذي استمر تصويره شهور عدة، ليبدأ بعدها إمام في تصوير فيلمه الجديد "الأستاذ" مع المخرج شريف عرفة بعد الانتهاء من التحضيرات، والإجازة القصيرة التي منحها إمام لنفسه.

محمد إمام وعمرو دياب



ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة جديدة له من الساحل الشمالي تجمعه بالهضبة عمرو دياب، معلقًا عليها بقلب.

محمد إمام

وكان ظهر أبطال العمل من داخل كواليس تصوير الفيلم وهم في حمام السباحة وجمعت الصور كلا من النجم محمد إمام والنجمة ياسمين صبري، والفنان محمد ثروت.

أسرة أبو نسب



وكان شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "أبونسب" المقرر طرحه قريبًا بدور العرض السينمائية، بطريقة كوميدية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

محمد إمام "بكرش":

إذْ ظهر النجم محمد إمام بـ "كرش" وعلق على الصورة قائلًا: "استنوا فورمة فيلم أبونسب، الواحد تعب أوي علشان يوصلها.. قريبًا إن شاء الله في جميع السينمات".

الفنان محمد إمام

أبطال أبونسب:

يشارك في بطولة فيلم أبونسب برفقة النجم محمد إمام والذي يجسد خلال الفيلم شخصية طبيب بشري ويعاني من أزمة النسب ويواجه عددًا من المشكلات الاجتماعية في حياته، عدد من النجوم وهم كل من: النجمة ياسمين صبري والتي تجسد دور مدربة الحياة لايف كوتش، النجم ماجد الكدواني ويظهر خلال الأحداث بدور والد ياسمين صبري، النجمة هالة فاخر وتظهر خلال الأحداث بدور والدة محمد إمام، الفنان علاء مرسي، الفنان محمد لطفي، الفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

آخر أعمال محمد إمام:

كان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.

فيلم عمهم لمحمد إمام شارك فى بطولته كل من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، آيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

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