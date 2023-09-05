رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتور كريم همام لندبه مستشاراً لوزير التعليم العالي

قدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التهنئة للدكتور كريم همام، بمناسبة صدور قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بندبه مستشاراً للوزير للأنشطة الطلابية و مديراً لمعهد إعداد القادة بحلوان، داعيًا له بالتوفيق والنجاح في مهمته خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدكتور كريم همام يشغل منصب مستشار رئيس جامعة حلوان، ويشغل عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للإخصائيين الاجتماعيين بمصر، ورائد الأسرة المركزية للأنشطة الطلابية من أجل مصر على مستوى جامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة جمعية الخدمة الاجتماعية باتحاد الجامعات العربية بالجمهورية اللبنانية، وعضو اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التابعة للوزارة، وعضو بعدد من الجمعيات الأهلية المختلفة.