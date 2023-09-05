استبعاد لاعب برازيلي من منتخب بلاده لهذا السبب

استبعد الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي اللاعب أنتوني جناج مانشستر يونايتد الإنجليزي من تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض تصفيات كأس العالم المقبلة مساء الاثنين.

جاء ذلك بعد اتهامات بالاعتداء الجسدي تجاه صديقته السابقة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان إن أنتوني استُبعد من أجل الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيليين.

وينضم مكان أنتوني، مهاجم أرسنال جابرييل جيسوس في التشكيلة التي ستواجه بوليفيا 8 سبتمبر الحالي والبيرو في 12 من الشهر نفسه.

ونفى أنتوني (23 عاماً) الاثنين الاعتداء الجسدي على صديقته السابقة جابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على "إنستجرام" مشيراً إلى أنه ضحية اتهامات باطلة.

وقال: أستطيع أن أؤكد بهدوء أن الاتهامات كاذبة، وأن الأدلة التي قُدمت وستُقدم ستُظهر أنني بريء.

وجاء هذا النفي بعدما نشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق "واتساب" يُزعم أنها بين اللاعب وكافالين وأن الأول يهدد فيها شريكته السابقة.