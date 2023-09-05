تفاصيل إصابة الخطيب في معسكر الأهلي بالنمسا

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد تعرضه للإصابة في الرأس خلال معسكر الفريق بالنمسا .

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم الخطيب شعر بالدوار خلال تمرينه بصالة ال"جيم" وسقط على رأسه مما أدى إلى إصابته ليتم نقله إلى المستشفى وتم عمل له بعض الغرز.

وأتم شبانة أن سفر الخطيب إلى فرنسا للعرض على الطبيب المعالج كان مقرر مسبقا وليس له علاقة بإصابته الأخيرة.

في سياق متصل تحدد بشكل رسمي موعد اللقاء الأول لفريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في النسخة التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والتي تقام خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل ، بمشاركة الأهلي بطل القارة السمراء ومانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت ظهر اليوم عن مواجهة الأهلي للفائز من لقاء اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وستقام مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يوم 12 سبتمبر في إفتتاح البطولة التي تحتضنها السعودية.

بينما ستكون مباراة الأهلي يوم 15 سبتمبر مع الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند في ربع نهائي كأس العالم للأندية.