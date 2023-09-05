محافظ قنا يدعو كبار التجار للتوسع بإقامة منافذ لبيع السلع

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد، و ذلك عقب انتخابهم .

بحضور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، و حسنى عبدالشافى نائب أول رئيس مجلس الإدارة ، و احمد متولى أمين الصندوق ، و علاء الدين محمد مدير عام الغرفة ، و حسام عبده سكرتير عام الغرفة ، و عاطف نعيم ، و ناهد يوسف ، و مختار عبدالعال ، و حسن كحلاوى ، أعضاء مجلس الإدارة .

وهنأ المحافظ، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد ، مشيدا بدور الغرفة التجارية في توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الأزمات الإقتصادية التي مرت بها الدولة مؤخرا ، مشيدا بدور الغرفه التجاريه في ضبط أسعار السلع ، وتوفيرها بالأسواق ، من خلال المشاركة في إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.

التوسع بإقامة منافذ للسلع

دعا المحافظ،أعضاء مجلس الإدارة إلى العمل على خدمة المواطن ، و تعزيز أوجه التعاون مع الجهات المعنية للتوسع في إقامة منافذ بيع السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأكد محافظ قنا على استمرار تقديم الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد لمواصلة التطور المنشود في الغرفة التجارية بالمحافظة ، خاصه في ظل الطفرة التنموية التي شهدتها قنا مؤخرا بمختلف القطاعات، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن .

ميكنة الخدمات

من جانبه وجه محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه، الشكر إلى محافظ قنا ، لدعمه المتواصل للغرفة ، مؤكدا على أن نجاح الغرفة التجارية في أداء مهامها يتوقف علي دعم المحافظ لها في المقام الأول ، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة الجديد عازمون على بذل قصارى جهدهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه .

وأشار إلى أن المجلس سوف يسعى لتطبيق ميكنة الخدمات التي تقدمها الغرفة للتجار لتوفير الوقت والجهد ، من منطلق حرصهم على التعاون التام مع الجهات المعنية بالنشاط التجارى والاقتصادى في سبيل حل المشكلات وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة للتجار وتلبية احتياجات المواطنين.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة خلال اللقاء أهم أعمال الغرفة وجهودها السابقة ، وأبرز المبادرات التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.