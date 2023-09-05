"دولة عالية المخاطر".. العراق يطالب هولندا بإعادة النظر في تصنيفها

طالبت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، هولندا بإعادة النظر بقائمة تصنيف الدول فيما يخص سفر المواطنين الهولنديين إلى العراق الذي يصنف الدولة باللون الأحمر (دولة عاليَة المخاطر).

وذكرت الخارجية العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين محمد بحر العلوم استقبل السفير الهولندي لدى العراق هانس ساندي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

دور هولندا الجديد في بعثة الناتو في العراق

وأضافت أن الجانبين تطرقا إلى مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها موضوع الهجرة ودور هولندا الجديد في بعثة الناتو في العراق، إضافة إلى حقوق الإنسان بالنسبة إلى الأقليات الإثنية في العراق.

وأكد وكيل الوزارة أن السلطات العراقية تحرص على الحفاظ على حقوق جميع الأقليات وحماية حرياتهم، داعيا إلى إعادة النظر في قائمة تصنيف الدول فيما يخص سفر المواطنين الهولنديين إلى العراق، خاصة بعد التحسن الأمني الواضح منذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة الحالية.

ولفت إلى أن إزالة عقبات السفر إلى العراق سيؤدي إلى تشجيع الشركات الهولندية ورجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في العراق.

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