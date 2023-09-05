استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبري "علي باشا" في مطاي بالمنيا

تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، أعمال استئناف إحلال وتجديد كوبري "على باشا" على ترعة الإبراهيمية، والذي يصل قرية على باشا بقرية المناهرة وطريق القاهرة ــ أسوان الزراعي .

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين ، خاصة بقطاع الطرق والكباري ، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة بإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ، بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة .

واوضح رئيس مركز ومدينة مطاي، ان إحلال وتجديد كوبري علي باشا، جاء ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة، مؤكداً، على تسخير كافة الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة، لدفع عجلة العمل مع ضرورة اتباع كافة معايير الجودة والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ ، والإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من أعمال تركيب الكوبرى ، تمهيداً للتشغيل وتيسير حركة المرور أمام المواطنين.

وأضاف رئيس المركز، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً ، إلى أن أعمال إنشاء الكوبري تُسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات ، حيث يربط قرى شرق بقرى غرب الإبراهيمية بطريق القاهرة - أسوان الزراعي ، و القضاء على التكدس المرورى .