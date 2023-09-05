رئيس الوزراء الأردني: حريصون على استمرارية التعاون والتنسيق مع هولندا

أكد رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة، عمق علاقات الصداقة والشراكة التي تربط الأردن وهولندا والحرص على تعزيزها في المجالات كافة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة، اليوم الثلاثاء، وزيرة دفاع مملكة هولندا كايسا اولونجرن وبحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي والسفير الهولندي في الأردن جاري فيرفاي.

وشدد الخصاونة على حرص الأردن على استمرارية التعاون والتنسيق مع مملكة هولندا تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى "اجتماعات العقبة" التي استضافتها مملكة هولندا قبل عدة سنوات بالشراكة مع الأردن لبحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب.

ولفت إلى وجود العديد من المجالات والفرص لزيادة التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، مشيرا إلى تضاعف أعداد السيائحين من هولندا إلى الأردن خلال العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .

وعرض رئيس الوزراء الأردني لمشروع التحديث الشامل الذي يقوده الملك عبد الله الثاني في مساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والمستهدفات التي من المؤمل تحقيقها في تعزيز التنمية الاقتصادية ومسيرة الحياة السياسية والحزبية ورفع كفاءة القطاع العام والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وأشار الخصاونة إلى أزمة اللجوء السوري على المملكة التي تستضيف نحو مليون و 300 ألف لاجئ سوري والضغوطات والتحديات التي تفرضها أزمة اللجوء على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وسوق العمل في ظل الانخفاض الحاد في حجم الدعم الدولي والتمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والذي يغطي حاليا ما نسبته 16 بالمئة فقط من حجم التمويل المطلوب للخطة.

وبحث رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني مع وزيرة الدفاع في مملكة هولندا سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة بالبلدين في مجالات تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة.

من جانبها، أكدت وزيرة دفاع مملكة هولندا العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والقوات المسلحة فيهما، مشيرة إلى العلاقات التاريخية بين العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين .

ولفتت إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين.

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