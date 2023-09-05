مؤشرات بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، ليسجل المؤشر العام انخفاض بنحو 10.24 نقاط ليبلغ عند مستوى 6933.11 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.15%، جراء تداول 159.8 مليون سهم نفذت عبر 9093 صفقة نقدية بقيمة 37.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 21ر16 نقطة ليسجل 27ر5672 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0% من خلال تداول 8ر73 مليون سهم عبر 3302 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 03ر20 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 39ر7601 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0% من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 5791 صفقة بقيمة 2ر26 مليون دينار.

البورصة الكويتية

يذكر أن البورصة الكويتية سجلت أمس الاثنين، انخفاض مؤشرها العام بمقدار 46.7 نقطة، ليبلغ مستوى 6943.35 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.67% .

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية نحو 171.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 10918 صفقة نقدية، بقيمة 41.8 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 12.02 نقطة، ليسجل 5656.06 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.21%، جراء تداول 76.8 مليون سهم، عبر 3585 صفقة نقدية، بقيمة 11.5 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 69.2 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 7621.42 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.90%، من خلال تداول 94.4 مليون سهم، عبر 7333 صفقة بقيمة 30.2 مليون دينار .

البورصة المصرية تسجل أعلى مستويات في تاريخها

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء موجة صعودها القياسي بصورة جماعية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 8.5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.289.7 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوي 19083نقطة محققا بذلك اعلي ارتفاعات له منذ تدشينه منتصف تسعينيات القرن الماضي.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72%

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.76%.