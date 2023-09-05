ماجد فاروق: أزمات الزمالك سبب ترشحي على مقعد الرئيس

تحدث ماجد فاروق المرشح على مقعد رئاسة نادى الزمالك، عن سبب اختياره منصب الرئيس، فى الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، ممشيرا الى ان السبب الحقيقي هو الأزمات الكثيرة التى يعيشها النادي.

وأكد:" علينا جميعا الالتفاف حول نادى الزمالك والوقوف على قلب رجلا واحد معنويا وماديا وإجتماعيا، وهو الهدف الرئيسي لطرق باب الترشح الان".

وتابع:" هناك قائمة لإصلاح ما تم خسارته الفترة الاخيرة شأخوض الانتخابات بها، ولم يتم الافصاح عن الأساء المرشحين بقائمتى، موضحًا تقديم أوراق الترشح الخطوة الأولى".

وأضح": الفترة الأخيرة شهدت صراعا شرسا أدى لتراكم الأزمات حتى انتهى المطاف بإنهيار الكيان والضحية الجمعية العمومية والجمهور".

وتقدم ماجد فاروق بأوراق ترشحه لانتخابات نادى الزمالك على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، بعدما بدأت اللجنة المكلفة بتسيير الأمور في تلقى طلبات الترشح.

وتستمر اللجنة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأبيض المقبلة، على أن يستمر التلقي لمدة 7 أيام منذ الاثنين الرابع من سبتمبر الجاري.