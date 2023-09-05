عاجل.. الأهلي في طريق اتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت منذ لحظات عن وقوع النادي الأهلي في طريق اتحاد جدة السعودي صاحب الأرض في النسخة التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في نسختها التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة الأهلي بطل القارة السمراء ومانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

جاءت القرعة سهلة نسبيًا للنادي الأهلي، إذْ أسفرت عن مواجهته للفائز من لقاء اتحاد جدة مستضيف البطولة وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

يلتقي اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية يوم الثلاثاء 12 ديسمبر علي ملعب الجوهرة.

في حال تأهل الاتحاد إلي ربع نهائي كأس العالم للأاندية سيواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر.

الجوائز المالية في كأس العالم للأندية 2023:

البطل - 5 ملايين دولار

الوصيف - 4 ملايين دولار

المركز الثالث - 2.5 مليون دولار

المركز الرابع - 2 مليون دولار

المركز الخامس - 1.5 مليون دولار

المركز السادس - مليون دولار

المركز السابع - 500 ألف دولار