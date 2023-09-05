عمرة البدل "الأونلاين" تثير عاصفة جدلية.. وعلماء الدين: نصب وتدين بالوكالة

أثار الداعية أمير منير عاصفة من الجدل بالشارع المصري خلال الأيام الماضية، عقب ترويجه للعمرة الأونلاين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدفع 4 آلاف جنيه من خلال تطبيق الكتروني غير معروف.

وكشف أمير أنه يمكن آداء عمرة لقريب أو متوفى دون سفر الشخص إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

التكسب لا يمثل انتقاص لكوني داعية

وبطبيعة الحال.. قلبت دعوى منير مواقع التواصل وأثارت جدل واسع حول صحة الموضوع من الناحية الدينية وما إذا كان الأمر جائزا من عدمه، كما اتهمته بعض الحسابات الأخرى بـالنصب والاحتيال أو التكسب من الموضوع.

ومن هنا رد أمير عبر صفحته الشخصية عبر نشر فيديو جديدا على صفحته الشخصية، معتبرا تكسبه من الاعلانات الأونلاين ليس معيبا أو يمثل انتقاصا لكونه داعية ديني.

نصب واحتيال

في هذا السياق قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر إن ترويح أحد الدعاة للعمرة الأونلاين ودفع أموال من خلال تطبيق إلكتروني يقع تحت نطاق النصب والاحتيال، مشيرًا إلى أنه يمثل مخالفة صريحة للقانون الذي يعتبر الترويج لمثل هذه الأمور بهذه الطريقة بمثابة نصب واحتيال.

وكشف تركي، خلال تصريحات صحفية، أنه تم تقديم بلاغ للجهات الأمنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بعد انتشار دعوة الداعية الديني باعتباره أنها مخالفة صريحة للقانون المصري، مشيرًا إلى أن هناك قانونا منظما لعملية الحج والعمرة والسفر لأدائها منعا لوقوع المواطنين تحت طائلة النصب والاحتيال من بعض الأشخاص أو الشركات غير المسجلة، حيث تم إقرار أن تكون العمرة من خلال شركة مصرية وسعودية على التوازي، وبالتالي الطريقة التي يتم الترويج لها غير قانونية على الاطلاق.

تدين بالوكالة

كما علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، علي قضية عمرة البدل بأن عصرنا الحالي زيادة في التدين بالوكالة، وهذا الأمر يظهر بأشكال متعددة.

ونوه الجندي، خلال مداخلة تليفزيونية، إلي أن هذا التدين بالوكالة أصبح مشكلة خطيرة تنتشر في جميع الجوانب الدينية للمسلمين، وأنه يجب تفاديه. وتحدث أيضًا عن قضية العمرة بالوكالة وأوضح أنها لم تحدث في عصور النبي محمد أو الصحابة أو التابعين، مردفا:" عمرة البدل كلام مبتدع وأكل لأموال الناس بالباطل.