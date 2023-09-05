ماجد فاروق يقدم أوراق ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

تقدم ماجد فاروق بأوراق ترشحه لانتخابات نادى الزمالك على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، بعدما بدأت اللجنة المكلفة بتسيير الأمور في تلقى طلبات الترشح.

وتستمر اللجنة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأبيض المقبلة، على أن يستمر التلقي لمدة 7 أيام منذ الاثنين الرابع من سبتمبر الجاري.

ماجد فاروق مرشح لرئاسة نادي الزمالك

وشهد اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح تقدم الثنائي أحمد رجب رواش وأحمد عفيفي، بأوراق ترشحهما على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، بالاضافة الى أحمد فودة نصير، الدكتور كريم عادل.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل وفقًا لما أعلنته اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عبر إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

وتتكون اللجنة التي تتلقى الطلبات من: الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيس اللجنة المكلفة، أيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة بالزمالك.

ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات بالأبيض وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وبدأت اللجنة المكلفة بتسيير أمور نادي الزمالك ، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأبيض المقبلة ، على أن يستمر التلقي بداية من يوم الاثنين الرابع من سبتمبر ولمدة تستمر 7 أيام متواصلة من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.