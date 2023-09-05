أول تليسكوب عرفه الإنسان كان من صناعة المصريين القدماء

كان المصريين القدماء بارعين في علم الفلك والعمارة والهندسة ، ولكن أول تليسكوب عرفه الإنسان صنعه المصريون القدماء، وكان يطلق عليه "مرخت" ويوجد بمتحف برلين حاليا، وهو عبارة عن منظار من عصر الأسرة 28 التى حكمت من 404 إلى 398 ق.م وقد صمم بنفس طريقة تصميم التلسكوبات الحديثة.

تستعرض الوفد فى السطور التالية قصة اول تليسكوب عرفه الانسان كان من صناعة المصريين القدماء :

وفى ذات السياق قال الدكتورأحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إنّ المصريين القدماء كانوا دائما سابقون بأفكارهم، ومن أبرز العلامات الدالة على هذا الأمر، قيامهم بصناعة أول تلسكوب عرفه العالم، وأطلقوا عليه اسم «مرخت»، وهو حاليا محفوظ ومتواجد بمتحف برلين في ألمانيا، ويعود إلى عصر الأسرة الثامنة والعشرين، وهو عبارة عن منظار، متشابه بشكل كبير مع تلسكوبات العصور الحديثة، وكان ذلك في الفترة من 404 إلى 398 قبل الميلاد.

وأشار المتخصص في علم المصريات، فى تصريحاته الصحفية ، أن شكل التلسكوب القديم كان عبارة عن قضيب من الخشب شق من المنتصف، ونقش عليه ما يفيد بأنه آله الغرض منها معرفة العيد، بالإضافة إلى معرفة مواعيد عمل العمال، لكي يقوموا بأعمالهم المكلفين بها في وقتها.

وتابع عامر، أن كلمة مرخت تعني أداة مصرية قديمة للمسح وضبط الوقت، مشيرا إلى أنّ التلسكوب لا يوجد منه غير نسخة واحده فقط، ولم يتم تحديد موقع العثورعليه حتى الآن.