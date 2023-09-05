فحص 154 شكوى بديوان عام قنا خلال يومين

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الثلاثاء، عقد جلسات الاستماع لشكاوي المواطنين لليوم الثاني على التوالي.

فحص المحافظ، اليوم الثلاثاء، شكاوي 68 مواطنًا، إضافة إلى شكاوي 86 مواطنًا، أمس الإثنين.

أورد المحافظ، أن الاستماع لشكواهم عن قرب، هدفه الاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

قال محافظ قنا: "إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آليات التواصل كافة مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف المحافظ، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.

طرق التقدم بالشكاوي:

أكد أنه يتم الاعتماد على وسائل استقبال الشكاوى كافة، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقًا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.