الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقط من أعلي دراجة نارية.. وفاة موظف وإصابة نجله في حادث بطوخ

حادث سير
حادث سير

لفظ  موظف بالمعاش أنفاسه الأخيرة ، وأصيب نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء حادث سقوطهما من على دراجة نارية ، أثناء قيادة الأول لها واستقلال الثانى خلفه أمام قرية السفاينة ،دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، جرى نقل المصاب والمتوفى لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة. 

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تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات ببولاق الدكرور

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تجديد حبس ديلر شبين القناطر لترويجه عقاقير مخدرة وحيازة سلاح

سقط من أعلي دراجة نارية ..مصرع موظف وإصابة نجلة في حادث بطوخ 


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلب نجل المتوفى للشهادة بعد خروجه من المستشفى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد استقبال جثة موظف بالمعاش، وإصابة نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 
على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى "رجب ح ع"، 61 سنة، بالمعاش، كان يقود دراجة نارية، ويستقل خلفه نجله "محمد ر ح"، 34 سنة، مندوب مبيعات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ولدى عبورهم مزلقان قرية السفاينة دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد والده ما أدى إلى سقوطهم أرضا ووفاة والده إثر إصابته بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما جدد قاضي المعارضات في القليوبية، حبس المتهم بترويج عقاقير مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر 15 يومًا على ذمة التحقيق مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص يقوم بترويج عقاقير وأقراص مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.
وكشفت تحريات المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، قيام المدعو «هاني ن ع»، 43 سنة عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا، بترويج المواد المخدرة الهيروين والحشيش وحيازة سلاح ناري وذخائر، متخذا دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته ما يزيد على كيلو من الهيروين والحشيش، وفرد خرطوش وذخائر مما تستعمل على نفس السلاح، وتحرر محضر بالواقعة..
 

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