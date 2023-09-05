تعيين مديرًا جديدًا لفرع هيئة الإسعاف بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، الدكتورعمرو العرشي عقب توليه منصب مدير فرع هيئة الاسعاف بقنا.

وقدم المحافظ، التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه الجديد متمنيا له دوام التوفيق، وأثنى المحافظ خلال اللقاء على الجهود المتميزة لهيئة الاسعاف خلال الاربع سنوات الماضية، خاصه اثناء جائحة كورونا.

ونوه أن هيئة الاسعاف تؤدي دورها علي اكمل وجه، مشيرًا إلى أنه تم اقامة بعض نقاط الاسعاف بمراكز المحافظة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة التي تستهدف توفير كل الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لائقة.

إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف

وأشار المحافظ، إلي أنه يجرى إنشاء وتطوير ٢٣ نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، منها ١٥ نقطة إسعاف إنشاء جديد ، و ٨ نقاط إسعاف تطوير شامل .

وأبرز المحافظ، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

وأضاف أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز لأن وجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عالى من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لإستكمال العلاج .

ومن جانبه أكد مدير فرع هيئة الاسعاف بقنا، أن الهيئة تبذل أقصي جهد ممكن لتقديم الخدمات في ضوء ما يتوفر لديها من إمكانيات في خدمة المواطنين وتقديم التيسيرات المطلوبة وضرورة الجاهزية والاستعداد الكامل لمرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع أي طوارئ بنطاق المحافظة.