محافظ البحر الأحمر: إنشاء حديقة متكاملة على مساحة 22000 متر مربع

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن مشروع حديقة متكاملة ضخمة تمتد على مساحة 22000 متر مربع، بهدف تقديم وجهة ترفيهية متميزة لأهالي المدينة. يتضمن المشروع ملعبي كرة قدم خماسيين، منطقة العاب للأطفال، مناطق خضراء جميلة، وكافتيريا.

واوضح اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ان الموقع المختار للمشروع يبعد 550 متراً فقط عن الممشى السياحي الجديد ويخدم مشروعات سكنية متعددة تضم 2520 وحدة سكنية وعدة عمارات سكنية مثل الفيروز واللؤلؤة وتقسيم الجوهرة والنور.

وأشار إلى أنه تم تجهيز الملاعب الخماسية ذات أبعاد قياسية وطبقا للمعايير المطلوبة لسلامة اللاعبين ، وذلك للاستفادة من طاقة الشباب فى انشطة مفيدة ، ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لهم . كما تتضمن أيضاً منطقة خاصة لألعاب الأطفال بمساحة 500 متر مربع لتناسب جميع الفئات العمرية الصغيرة.

تهدف الحديقة إلى الحفاظ على البيئة الجمالية بوجود مناطق خضراء مزروعة بأشجار متنوعة لتوفير مناظر جمالية مريحة لزوارها ، وبرجولات ذات تصميم مميز ، وجازيبوهات بها مقاعد ثابتة لراحة الزوار .

وأخيرًا، يتضمن المشروع جميع الخدمات اللازمة من كافتيريا لتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات ببرجولة خارجية ، ودورات مياه ، ومكان مخصص للسيارات يسع ٨٠ سيارة حتى لا يؤثر على الشوارع المحيطة.

ووجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اللواء ياسر حماية رئيس المدينة ، بسرعة الانتهاء من المشروع ، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا لخدمة الأهالي، وجلب البهجة على وجوه الاطفال .