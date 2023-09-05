جنوب الوادي تشرع بإنشاء معمل تحليل أدوية ومستحضرات بكلية الصيدلة

بدأت كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي خطوات نحو إنشاء واعتماد معمل تحليل الأدوية ومستحضرات التجميل بالكلية دولياً، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور أشرف محمد أبوالوفا عميد كلية الصيدلة ومدير المشروع، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور عادل محمد أحمد المدير التنفيذي للمشروع ونائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة لشئون الأيزو، والمشروع هو تعاون مشترك بين الجامعة ووحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة (مشروع تطوير واعتماد المعامل دولياً بمؤسسات التعليم العالي)، وقد بدأت كلية الصيدلة مرحلة تدريب فريق العمل بالمعمل على مواصفة الاعتماد الدولي الأيزو لمعامل التحاليل ISO/IEC 17025 لعام 2017م.

ويحاضر في الدورة الدكتور أحمد سالم سباعي استشاري المشروع والأستاذ المساعد ومدير الجودة بقسم اختبارات الكفاءة بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة.

ويمتد التدريب لمدة ثلاثة أيام تبدأ بعدها مرحلة إعداد نظام إدارة الجودة وتطبيقه بالمعمل ثم تقييمه ومراجعته داخلياً وخارجياً ومن ثم الاعتماد الدولي الأيزو له، يذكر أن ذلك يتم بالتعاون بين الجامعة والفريق الاستشاري للمشروع الممثل للشريك الاستشاري وهو الشركة الدولية لخبراء الجودة والتسويق E.Q.M والتي تقوم بتنفيذ الاستشارات والتدريب للمشروع.

منصة لتنظيم الفعاليات

في سياق أخر، عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي اجتماعا بالعاملين بالإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بحضور مبارك احمد محمود مدير عام الإدارة .

ووجه رئيس الجامعه التحية لجهود العاملين بالإدارة في ادارة وتنسيق مختلف الفعاليات والأنشطة بالجامعة في مختلف القطاعات وتسليط الضوء والتغطية الإعلامية بقطاعات الجامعة المختلفة، مؤكدا اهمية الدور الذي تقوم به الإدارة في تعريف الجمهور الداخلي والخارجي للجامعة بالخدمات التي تقدمها الجامعة ونشر الوعي بالدور التنموي والاكاديمي والبحثى للجامعة .

وأكد رئيس الجامعة، انه في اطار خدمات التحول الرقمي والأتمته سوف يتم اطلاق منصة لتنظيم الفعاليات لضمان تكامل الاجراءات من مختلف الاطراف المعنية لتوثيق كافه الأنشطة والفعاليات بالجامعة.