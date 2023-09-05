قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيًا خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين من الخليل عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين -لم تعرف هويتهما بعد- من بلدة يعبد جنوب جنين كانا يستقلان دراجة نارية.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدتي الرام وعناتا، فيما اعتقل خمسة آخرون من مخيم الأمعري في رام الله .

وفي وقت سابق من اليوم، قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم قولها إن "شابا يبلغ من العمر 21 عامًا من مخيم نور شمس قتل بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس".

ووفق الوكالة: "كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها".

وأشارت إلى أن "جرافات الاحتلال دمرت الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر" لافتة إلى أن "مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم".

وحذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.

أمريكا تتحمل مسئولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية

وقال أبو ردينة حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا تتحمل مسئولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف شعبنا والقيادة في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

وتابع أبو ردينة: إن استمرار هذه السياسات العدوانية ضد شعبنا وأرضنا، ومواصلة اقتحام المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وغيرها من إجراءات أحادية الجانب، سيكون لها تداعيات خطرة جدا على الجميع.

وذكر أن “على الجانب الأمريكي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض”، مشيرا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كانت الضغوطات، وأن السلام والأمن لن يتحققا للجميع دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية.

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