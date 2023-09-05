غضب وتنديد واسع إزاء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اقتحاماته للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وفي آخر التطورات، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم "نور شمس" في محافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن وفاة شاب.

وأقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، فجر اليوم، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها، ودمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

وأعلن مستشفى ثابت ثابت الفلسطيني في طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مخيم نور شمس، شرق المدينة.

وأوضحت مصادر طبية في المستشفى، أن الشاب عايد سميح أبو حرب (19 عاما) من مخيم نور شمس استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الذي اقتحم المخيم.

طريق مسدود وخطير

ومن جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية، من "وصول الأمور إلى طريق مسدود وخطير"، مشيرا إلى "ما تقوم به إسرائيل من سياسات قتل واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".

وحمّل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "أمريكا مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وأكد أبو ردينة، أن "كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف شعبنا والقيادة في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا".

وشدد على ضرورة "تدخل الجانب الأمريكي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض"، مشيرا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

جريمة حرب ضد الإنسانية

وحملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الذي شنه جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للمخيم، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه الجريمة هي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين، محذرة من التعامل مع جرائم القتل والإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها، جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها.

واعتبرت أن هذه الجريمة المدانة هي جريمة حرب ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية التي طالبتها بالخروج عن صمتها، وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.

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