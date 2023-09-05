بث مباشر.. سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

تتأهب جماهير كرة القدم حول العالم، معرفة ما تسفر عنه سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023، حيث سيتحدد اليوم مواعيد مباريات مونديال الأندية ومنافس الأهلي في أولى مبارياته.

وتشهد مدينة جدة حفل قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2023، و الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة، على ان تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، والإعلان عن جدول المباريات بعد سحب القرعة.

كيف تشاهد البث المباشر لقرعة كأس العالم للأندية 2023

قرعة كأس العالم للأندية ستبث مجانًا عبر الإنترنت من خلال منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن "فيفا" نقل القرعة بشكل مباشر في جميع أنحاء العالم عبر كل المنصات الرقمية.

وتقدم بوابة الوفد بث مباشر لقرعة كأس العالم للأندية 2023 اليوم كالتالي:

سيتم بدأ البث فور انطلاق مراسم سحب القرعة والتي تبث أيضًا عبر منصات الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 اليوم

وتقرر انطلاق مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، والإعلان عن جدول المباريات بعد سحب القرعة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

و تنقل قرعة كأس العالم للأندية 2023 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC"، الحاصلة على حقوق بث مجريات القرعة.

وستكون قرعة كأس العالم للأندية منقولة عبر قناة "SSC News".

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

ستُجرى قرعة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 في جدة.

وينافس 7 فرق فى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023،فيما يتبقي تحديد بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس المقرر لها 4 نوفمبر المقبل لتكتمل البطولة بمشاركة 8 أندية.