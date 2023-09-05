قرعة كأس العالم للأندية.. موعد انطلاق البطولة والفرق المشاركة

ساعات قليلة تفصلنا عن سحب قرعة كأس العالم للأندية في النسخة التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في نسختها التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل ، بمشاركة الأهلي بطل القارة السمراء ومانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أوراوا ريد دياموندز الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا 2022.

ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2023.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

الفائز بكوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية "سيتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.

اتحاد جدة السعودي: ممثل البلد المضيف وحامل لقب الدوري السعودي.

الجوائز المالية فى كأس العالم للأندية 2023

البطل - 5 ملايين دولار

الوصيف - 4 ملايين دولار

المركز الثالث - 2.5 مليون دولار

المركز الرابع - 2 مليون دولار

المركز الخامس - 1.5 مليون دولار

المركز السادس - مليون دولار

المركز السابع - 500 ألف دولار