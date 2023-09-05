27 لاعبًا في قائمة برشلونة الرسمية لدوري أبطال أوروبا

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن القائمة الرسمية التي ستخوض بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024، والتي شهدت تواجد الصفقات الجديدة الثلاثي البارز إلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو وجواو فيليكس.

وجائت قائمة برشلونة لخوض دوري أبطال أوروبا، 27 لاعبًا هم كالأتي:

شتيجن، كانسيلو، بالدي، اراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، رافينيا، إيناكي بينا، جواو فيليكس، كريستنسن، ألونسو، روميو، روبيرتو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، كوندي، استرلاجا، لامين يامال، أنخيل ألاركون، كاسادو، كوشن، فيرمين لوبيز، باو كابريسي، أليكس جاريدو.

يقع فريق برشلونة ضمن المجموعة الثامنة، بجانب بورتو البرتغالي، وشاختار الأوكراني، بالإضافة إلى أنتويرب البلجيكي.

ونجح نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني في تدعيم صفوفه بضم الدوليين البرتغاليين جواو فيلكس وجواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مواطنه أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي بطل إنجلترا،وذلك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وعانى فيلكس "23 عاماً" بعدما انضم اليه عام 2019 مقابل 126 مليون يورو، لفرض نفسه عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة أتلتيكو مدريد وأصبح غير مرغوب فيه بسبب سعيه مراراً الانضمام الى برشلونة الذي قال في الفيديو التقديمي القصير للاعب البرتغالي "لقد حقق حلمه".

وفي بيان آخر، أكد برشلونة وصول كانسيلو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي وأيضاً من دون خيار الشراء نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة.