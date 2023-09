تيك توك يعلن عن أجمل أغاني صيف 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهد فصل الصيف طرح الفنانين مجموعةً من الإصدارات الموسيقية المتميزة والتي لاقت أصداءً مدوية، أمّا سؤالهم الأبرز لتيك توك فكان: "هل كتبت أغنية الصيف؟ ومع تحقيق هاشتاغ أغنية الصيف #SongOfTheSummer خمس مليارات مشاهدة على تيك توك، أدخلت هذه الموسيقى الشعبية البهجة إلى مجتمع تيك توك المحب للموسيقى خلال الصيف.

سواء كان المستخدمون في جميع أنحاء العالم يعيشون أحلام باربي الخاصة بهم، أو يعطون فرصةً ثانية للحب مع كيوبد أو ينتقلون إلى عالم المجرة مع Planet of the Bass، تظهر أبرز هذه اللحظات الثقافية في الصيف على تيك توك.



هذا العام، تعكس أغاني الصيف على تيك توك الطيف الكامل من المواهب الفنية. من الانطلاق الصاروخي إلى أعلى المراتب للمغنية دويتشي مع أغنية What It is، ووصول مغني الراب البورتوريكي مايك تاورز الى النجومية مع أغنية LALA العالمية، إلى إعصار أغنية Makeba للمغنية الفرنسية جاين، احتضن مجتمعنا مزيجاً متنوعاً من المواهب والأصوات. وفضلاً على كون تيك توك تشكّل منصة لأكبر الفنانين في العالم للتواصل مع المعجبين، نفخر بمواصلة مساعدة الفنانين الناشئين في جميع أنحاء العالم على إطلاق مسيرتهم الفنية، مثل القصة المذهلة للمغنية ماي ستيفنز التي حققت انتقالاً باهراً من وظيفة في السوبرماركت إلى النجومية على تيك توك، وتصدّرت قائمة أغاني الصيف العالمية بأغنيتها الضاربة If We Ever Broke Up.



وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً، تنشط حركة الموسيقى الصيفية على تيك توك مع مجموعة مثيرة من أفضل الأغاني التي اجتاحت المنصة. حتّى أنّ أغنية غرام الصادرة منذ 15 عاماً للمطرب السعودي رابح صقر قد تحوّلت إلى النشيد الصيفي الأول لهذا العام في جميع أنحاء المنطقة.

من الكثبان الرملية في دبي إلى شوارع القاهرة الصاخبة، استحوذ إيقاع أجمل أغاني الصيف في المنطقة على قلوب الملايين. فيما يلي بقية الموسيقى التي حققت أصداءً رائعة في الأجواء الصيفية لهذا الموسم، والتي تضم أفضل الأغاني من حيث مقاطع الفيديو المصممة من قبل مستخدمي تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من القصص العاطفية مثل عاشق مجنون لـمحمد التركي إلى المشاعر المفعمة بالحيوية لأغنية girls like me don't cry (sped up) للفنانة الفيتنامية thuy، تحدد قائمة الموسيقى الصيفية الحالة المزاجية لمستخدمينا. وتضيف الأغنية الروسية Dikaya lʹvitsa لـAlex and Rus، وDoo Doo Doo (Unplugged) للمغني الأردنيLlunr نكهة فريدة إلى هذا المزيج، في حين أن الأغنية الصيفية المبهجة والخالية من الهموم Endless Summer لـ Alan Walker وZak Abel واللحن الجذاب والعاطفي لأغنية If We Ever Broke Up، والتي تعدّ أحد أكثر ألحان تيك توك انتشاراً هذا العام، دخلتا في قلوب المستخدمين في جميع أنحاء المنطقة. كما كمّلت أغنية والله إني اشتاقلك للمغني العماني جمعه العريمي قائمة النجاحات هذه.

ولاقت مجموعة من الأغاني شهرة واسعة في مصر، أصبحت محط اهتمام الجماهير وشغلت مكانة بارزة في قائمة أفضل أغاني الصيف، مما أتاح لها الفرصة لتضمن مكانتها ضمن قائمة أفضل أغاني الصيف، من بين هذه الأغاني، نجد أغنية "سطلانة" لعبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي باتشان، وعلي ربيع، وأوس أوس، وحسن خلعي والتي ذاعت شهرتها بعد عرضها في فيلم (بعد الشر) لتصبح واحدة من أهم الأغاني الصيفية لعام 2023. كما عكست أجواء الليالي الصيفية والرومانسية أغنية "شوفتوا القمر" لمصطفى قمر ومحمد نور، ومن منا لم يستمع لأغنية اختياراتي لأحمد سعد هذا الموسم التي أصبحت فقرة أساسية في حفلات الصيف بسبب إيقاعها المفعم بالحيوية ولحنها الجذاب. وأخيرا أغنية "لفينا الدنيا" لمسلم ورضا البحراوي التي احتلت مكانتها في قائمة أفضل الأغاني بعد نجاحها الباهر ضمن أحداث فيلم (البعبع) بفضل إيقاعها النشط الذي يتماشى مع أجواء هذا الموسم.

1. غرام لرابح صقر

2. عاشق مجنون لـ محمود التركي

3. girls like me don't cry (sped up) لـ thuy

4. Dikaya lʹvitsa (Wild Lioness) لـ Alex and Rus

5. Endless Summer لـ Alan Walker و Zak Abel

6. If We Ever Broke Up لـ Mae Stephens

7. والله إني اشتاقلك لجمعه العريمي

8. سطلانة لعبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي باتشان، وعلي ربيع، وأوس أوس، وحسن خلعي

9. شوفتوا القمر لمصطفى قمر ومحمد نور

10. اختياراتي لأحمد سعد

11. لفينا الدنيا لمسلم ورضا البحراوي



- أفضل الأغاني بحسب مقاطع الفيديو المُصممة عالمياً

1. If We Ever Broke Up لـ Mae Stephens

2. What It Is - Solo Version لـ Doechii

3. girls like me don't cry (sped up) لـ thuy

4. Cupid – Twin Ver – Sped Up Version لـ FIFTY FIFTY

5. LALA لـ Myke Towers

6. Makeba لـ Jain

7. มองนานๆ لـ FLI:P

8. Everyday لـ Ariana Grande, وFuture

9. Barbie Girl لـ Aqua

10. Endless Summer لـ Alan Walker & Zak Abel



وصرّح بول هوريكان، الرئيس العالمي للمحتوى الموسيقي والشراكات في تيك توك، قائلاً: "يصعب جداً التكهّن بالأغنية التي ستحقق لقب أغنية الصيف على تيك توك وهذا هو جمال المنصة. فلقد شهدنا على صيف آخر من الاكتشاف حيث استمتع مجتمعنا بمزيج متنوع من الأنواع الموسيقية والأصوات والمواهب الجديدة المذهلة. ماي ستيفنز فنانة جديدة رائعة تتمتع بقصة نجاح مذهلة، وقد سافرت موسيقاها من المملكة المتحدة إلى آسيا وأبعد من ذلك، وقد أصبحت أغنيتها "If We Ever Break Up" بمثابة ظاهرة عالمية. لقد كان صيفاً لا يُنسى، إلى جانب الموسيقى الرائعة، الجديدة والمعاد اكتشافها، من أمثال مايك تاورز وجاين و آريانا غراندي، الذين حققوا جميعاً نجاحاً مذهلا بعد تمكّنهم من التواصل مع المجتمع على تيك توك".



*يتم ترتيب أغاني الصيف لتيك توك بحسب العدد الإجمالي لمقاطع الفيديو التي تمّ صنعها خلال فترة صيف 2023.



