جونسون كنترولز العربية تعزز توسعاتها في مصر بافتتاح مكتب جديد بالقاهرة

أعلنت "جونسون كنترولز العربية" الشركة الرائدة عالميا في توفير حلول تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، عن افتتاح مكتب جديد لها في سيتي ستارز. إذ تؤكد الشركة بهذه الخطوة الاستراتيجية على إيمانها القوى بالإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري بالإضافة إلى التزام الشركة بدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

تماشيًا مع التزام "جونسون كونترولز العربية" بتوسيع نطاق عملياتها وتعزيز تأثيرها في السوق المصري، نظمت الشركة حفل افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة، تلاها حفلتي توقيع لمهمتين استراتيجيتين. تُظهر هذه الاحداث التزام الشركة بتعزيز التقدم في تطوير الإمكانيات في مصر. ومن بين هذه الأحداث، شهد الافتتاح الأول حضورًا مميزًا للدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس إبراهيم سالم، المدير الإقليمي لمصر ولبنان واليمن في "جونسون كونترولز العربية"، بمرافقة المديرين التنفيذيين من الشركة وشركائهم الموثوقين في شركة "أدفانسيس".

ومن خلال مجموعة العلامات التجارية الشاملة لشركة جونسون كونترولز العربية، بما في ذلك يورك YORK وسابرو (Sabroe) وفريك Frick وأوتوكول (AutoCall) وميتاسيس (Metasys) وتايكو (Tyco)، تقدم الشركة حلول دفع مرنة لجعل الممارسات المستدامة في متناول الشركات في جميع الصناعات في خمس دول عربية.

وقال الدكتور مهند الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة "جونسون كنترولز العربية": "نحن سعداء جدا بافتتاح مكتب جديد لنا في القاهرة الأمر الذي يمثل علامة فارقة في رحلتنا نحو دعم السوق المصرية. ويعد هذا التوسع شهادة أيضا على التزامنا الثابت والراسخ بتحقيق الاستدامة وتقديم الحلول التي تركز على العملاء. كما يؤكد مكتبنا الحاصل على شهادة الأيزو على التزامنا بتقديم الحلول البناء المبتكرة والصديقة للبيئة".

وصرح المهندس إبراهيم سالم، المدير الإقليمي لمصر ولبنان واليمن بشركة جونسون كنترولز العربية قائلاً: "تؤكد هذه الخطوة الطموحة على النجاح المتواصل لشركة “جونسون كونترولز العربية” في توسيع نطاق أعمالها وتعميق تأثيرها في السوق المصرية. إذ تعكس هذه التوسعات والإتفاقيات توجهنا الثابت نحو تعزيز التقدم في مجال تطوير الإمكانيات وتقديم الحلول المبتكرة. وهي مجرد بداية لمسيرة جديدة من الشراكات التي نتطلع إلى تحقيقها في المستقبل القريب".

وأضاف المهندس إبراهيم سالم: " نود أن نعبر عن امتناننا العميق لجميع شركائنا وأصحاب المصلحة والحكومة المصرية على دعمهم المستمر. معًا، سنعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، ونتطلق بجونسون كنترولز العربية للمساهمة في نمو السوق المصرية خلال هذه المرحلة التحولية الجديدة."

قد أُقيم حفل التوقيع الأول في سيتي ستارز هليوبوليس، حيث تم بدء توريد أنظمة التكييف من نوع (VRF) إلى جزء من مباني إدارة سيتي ستارز. تم توقيع الشراكة من قبل الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة "جونسون كونترولز العربية"، والسيد محمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "سيتي ستارز"، بحضور ممثلين من الطرفين.

وأما حفل التوقيع الثاني، الذي نُظم بالتعاون مع شركة "المراسم الدولية للتطوير العقاري" لـ "مول فيفث سكوير"، فجاء لإمداد المول بأنظمة التكييف من نوع (VRF) والمبردات. تم توقيع هذه الشراكة رسميًا في مكتب شركة "المراسم للتطوير العقاري" بحضور الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة "جونسون كونترولز العربية"، والسيد طارق حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة المراسم الدولية للتطوير العقاري.