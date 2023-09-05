دير العذراء يستضيف فعاليات مؤتمر إيبارشية بني سويف (شاهد)

استضاف دير العذراء مريم بياض ببني سويف، اليوم الثلاثاء، فعاليات ثاني أيام مؤتمر الجامعيين والخريجيين الخامس عشر، التابع لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، المقام هذا العام تحت عنوان "اجذبني ورائك".



استهل المؤتمر أمس اول الفعاليات على آن تٌقام الختامية غدًا بحضور الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة وخدام المراحل المختلفة، تخلل اللقاء "ورش العمل"، وعروض فنية وروحية مكثفة.

يأتي هذا اللقاء برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.

يتزامن المؤتمر مع فترة استعدادات الكنائس القبطية لبدء برنامج روحي "نهضة عيد النيروز"، أي ما يعرب بـ"رأس السنة القبطية" والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.



وتعود هذه المناسبة بالتقاليد بمصر القديمة ولا تزال الكنيسة القبطية تعيد إحياءها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد".

بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.