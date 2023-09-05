الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 51 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة الازالة
حملة الازالة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية ، بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية .

وذلك لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد كافة  حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي. أبو قرقاص) ، من إزالة 28 حالة تعدِِ  منها 19 حالة في بني مزار بقريتي،  (صندفا - بني على) ، والأحياء الرئيسية بالمدينة ، و6 حالات تعدِِ بقطاع منبال وبردنوها بمركز مطاي ، و3 حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص بقرية بني موسي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مراكز (سمالوط -المنيا - العدوة) ، نظمت الوحدات المحلية ، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 23 حالة تعدِِ  بالبناء المخالف منها،  8 حالات بقرى ، (طحا الأعمدة – بني غني – بني خالد) ، وحي شرق بمركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، إلى جانب إزالة 11 حالة تعدِِ على أرض زراعية بمركز المنيا ،  بقرى ، (طوخ الخيل - دمشير - تلة - بني محمد سلطان) ، وإزالة 4 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالعدوة شمال المحافظة .

الجريدة الورقية