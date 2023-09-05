إزالة 51 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية ، بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية .

وذلك لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي. أبو قرقاص) ، من إزالة 28 حالة تعدِِ منها 19 حالة في بني مزار بقريتي، (صندفا - بني على) ، والأحياء الرئيسية بالمدينة ، و6 حالات تعدِِ بقطاع منبال وبردنوها بمركز مطاي ، و3 حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص بقرية بني موسي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مراكز (سمالوط -المنيا - العدوة) ، نظمت الوحدات المحلية ، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 23 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 8 حالات بقرى ، (طحا الأعمدة – بني غني – بني خالد) ، وحي شرق بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إلى جانب إزالة 11 حالة تعدِِ على أرض زراعية بمركز المنيا ، بقرى ، (طوخ الخيل - دمشير - تلة - بني محمد سلطان) ، وإزالة 4 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالعدوة شمال المحافظة .