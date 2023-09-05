الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس ربة منزل متهمة بالتخلص من ابن جارتها بالشرقية

حبس متهمة
حبس متهمة

قررت نيابة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بقتل ابن جارتها في مياه ترعة بنطاق مركز منيا القمح.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على جثة الطفل "محمد. الـ" عمرة سنتين، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بنطاق المركز.

وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة "سكر. غ. م" ربة منزل، جارة أسرة الطفل المجني عليه، حيث قامت المتهمة بخطف الطفل ووضعته في شنطة سوق، والقته في مياه ترعة بنطاق سكنها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

مواد متعلقة

استعدادات الكنيسة للاحتفال بعيد النيروز.. تفاصيل "النهضة الروحية"

غرق شاب أثناء السباحة في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

الداخلية تضبط حائز أسلحة بيضاء في القاهرة

الجزار: جارٍ تنفيذ 19 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بـ 5.2 مليار جنيه بالإسكندرية

وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي

مهرجان الغردقة الدولى لسينما الشباب يُكرم سلاف فواخرجي في دورته الأولى
الجريدة الورقية