حبس ربة منزل متهمة بالتخلص من ابن جارتها بالشرقية

قررت نيابة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بقتل ابن جارتها في مياه ترعة بنطاق مركز منيا القمح.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على جثة الطفل "محمد. الـ" عمرة سنتين، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بنطاق المركز.

وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة "سكر. غ. م" ربة منزل، جارة أسرة الطفل المجني عليه، حيث قامت المتهمة بخطف الطفل ووضعته في شنطة سوق، والقته في مياه ترعة بنطاق سكنها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.