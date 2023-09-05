حملات أمنية مبكرة لضبط الخارجين عن القانون

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية مبكرة من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو")، وضبط عدد (5) قضايا أسلحة نارية..ضُبط خلالها (بندقية آلية - خزينة - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7) متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (810) حكم قضائى متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بإجمالى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام –كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـهم معلومات جنائية)، وضبط (39) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية – 10 بنادق خرطوش- مسدس – 13 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهم لــ 16 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,290 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الشابو - الأفيون) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ عدد (475) حكم قضائى متنوع.