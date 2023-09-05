صربيا تشهد انخفاضًا في النمو السكاني على مدى 5 عقود (شاهد)

قالت وزيرة رعاية الأسرة والسكان بدولة صربيا، إننا في صربيا نشهد عكس القصة التي تشهدها مصر بالنسبة لعدد السكان، ونشهد الآن انخفاضًا فى النمو السكاني على مدى 5 عقود متتالية.

اقرأ أيضا.. السيسي: عدم القدرة على تلبية احتياجات الناس أصعب شيء أعيشه

حجم السكان يقل بصورة ملحوظة

وأضافت خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في كل عام نواجه حقيقة واضحة أننا نتقلص عددًا كل عام، وحجم السكان يقل بصورة ملحوظة، وهذا الإنخفاض يقلقنا وهو محط اهتمام بلادنا ونري أنه تحديا كبير له تداعيات على مجتمعنا.

تحسين نظام الرعاية الصحية

وأوضحت أن بلادها فى العام الماضي حاولت تحسين نظام الرعاية الصحية، واستثمرنا فى البنية التحتية الصحية لتعزيز وتحسين صحة السكان، وخلال الثلاث سنوات الماضية قمنا بتوسيع نطاق البنية التحتية الصحية لكل تواكب الاحتياجات الخاصة بالسكان”.

ونوهت إلى أن القضية الرئيسية وهدف مؤتمر المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية مهم للغاية، لأنه يجمع بين العديد من الدول لمناقشة قضية مهمة وهي الصحة والسكان والتنمية.