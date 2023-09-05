وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي

شهد صباح اليوم الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر المدينه الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسات وجمعيات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وذلك بمشاركة الدكتورة نهي طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وممثلي جمعيات ومؤسسات التحالف

يأتي هذا البروتوكول فى ضوء تصديق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي قانون التحالف الوطني وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري

من جانبة قال الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون والتنسيق يعكس رؤيه الوزارة لتعزيز النمو الشامل للمجتمع المصري وذلك في ظل الايمان بأهمية توفير الفرص و المنصات التى تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وذلك من خلال توفير بيئة تشجيعية لممارسة الرياضة والمشاركة في أنشطة الشباب

تحدثت الدكتورة نهي طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن أهداف الكيان الوطني الذي يضم ٣٤ جمعية ومؤسسة أهلية خدمية وتنموية للعمل في مجالات متنوعه مثل الخدمات الصحية ، والتوعوية ، والتعليمية ، والعمرانية في مختلف بقاع الجمهورية

حضر مراسم توقيع البروتوكول محمود فؤاد ممثل عن جمعية الاورمان، محمد رفاعي ممثل عن مؤسسة مصر الخير، محمد عبد الهادي ممثل عن جمعية رسالة، احمد موسي ممثل عن مؤسسة صناع الحياة، المكتب الفني للتحالف الوطني للعمل الاهلي ولفيف من قيادات الوزارة.