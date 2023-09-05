انقلاب سيارة يصيب 4 أشخاص في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم رفع حطام الحادث لتيسير حركة المرور.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا أمام مدخل قرية بنى حسن بأبو قرقاص، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة

وأفادت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائى، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.