سقوط تشكيل عصابي لسرقة أبواب المقابر بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبواب المقابر بالبحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر متخذين من مدينة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش - 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، كما أرشدوا عن 4 أبواب حديدية خاصة بالمقابر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

بينما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.