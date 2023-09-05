وزيرة التخطيط: مصر زادت 25 مليون نسمة خلال العشر سنوات الأخيرة (فيديو)

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر وعلى الرغم من الجهود التي بذلت فى السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن الزيادة كل عشر سنوات حجمها أكبر، حيث أن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة زادت قرابة 25 مليون نسمة.

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وأضافت “السعيد” خلال كلمتها اليوم بجلسة العمل الأولي بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي، أن التحدي بين الزيادة السكانية والتنمية هي قضية قديمة، ومع الوقت سيكون هناك فجوة بين الغذاء والسكان.

علاقة شديدة جدا بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة

وأوضحت أن هناك علاقة شديدة جدا بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة، وتعدينا على مستوي العالم 8 مليارات نسمة وسنقترب من حوالي 10 مليارات نسمة فى 2050.

المليار الثامن 70% منه من الدول النامية

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن المليار الثامن 70% منه من الدول النامية وذات الدخل المتوسط الأدني، وعندما نصل إلى المليار العاشر 90% منه سيكون للدول ذات الدخل المتدني.