وفاة فتاة عقب سقوطها من الطابق الرابع بالعجوزة

شهدت محافظة الجيزة، وفاة طالبة بعد اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الرابع جثمان هامد في الحال بمنطقة العجوزة في الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قد تلقى إخطارا رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط طالبة من علو ووفاتها.

سقوط طالبة من علو ووفاتها

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن المتوفية طالبة 18سنة، وبسؤال والدتها ربة منزل، أفادت أنه أثناء جلوسها معها في الشرفة، فوجئت بانزلاقها من سور الشرفة وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله العميد عمرو حجازى رئيس قطاع شمال الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما، ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام سيارتين فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.