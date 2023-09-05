موانيء السخنة والأدبية تستقبل 91 سفينة خلال يوليو



أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال شهر يوليو 2023، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، وقد أوضح البيان أن ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي 48 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر يوليو 1720359,22 طن، حيث استقبل الميناء عدد 33 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 720109 طن، و6 سفن صب جاف بحمولة 634479,68 طن، و9 سفن صب سائل بحمولة 365770,55 طن.

أما ميناء الأدبية فقد بلغت إجمالي الحمولة 229668,23 طن، حيث بلغت حمولة البضائع العامة 45772,92 طن، وإجمالي حمولة الصب الجاف 9264,00 طن، وإجمالي حمولة الحاويات 26758,89 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 2970 حاوية مكافئة، ووصل إجمالي عدد السفن إلى 43 سفينة بمعدل نمو 34.38%، بواقع 20 سفينة بضائع عامة، و5 سفن صب جاف، و13 سفينة صب سائل، و4 سفن حاويات و سفينة واحدة خدمات بحرية.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.