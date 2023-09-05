شباب الشرقية يتألقون في التصفيات النهائية بالدوري الثقافي بمهرجان إبداع

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، في التصفيات النهائية للدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان إبداع مراكز الشباب في موسمه الرابع 2022 - 2023، والذي تستمر فعالياته حتى 17ديسمبر، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب التابعة للإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة.

وضم فريق الدوري الثقاقي عدد من المتميزين بأنشطة مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ووصل مشوار الفريق حتى دور الثمانية بالدوري، ومن جانبها افادت سماح نبيل مشرفة الفريق أن الفريق مثل محافظة الشرقية تمثيلا مشرفاً كما اشادت لجنة التحكيم بالدوري بمستوى المشاركين أثناء المنافسات التي أجريت خلال المسابقة.

يشار إلى أن مهرجان إبداع مراكز الشباب يضم المجالات التالية " الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.