تحرير 1094 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة أمنية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1094 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 1094 مخالفة مرورية، بينها 475 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و510 مخالفات متنوعة، وضبط 13 سائقا بدون رخصة قيادة، و4 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير مخالفتين ملصقات، و82 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4100 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.

بينما، سقط تشكيل عصابي استولي على أموال المواطنين ومتعلقاتهم الشخصية بواسطة سيدة تستدرجهم لإحدى الشقق في المنيا، وتم القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم للجرائم.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمون انهم استغلوا سيدة في استدراج المجني عليهم للاستيلاء على أموالهم، حيث انهم علموا من شاب أن والده ثري فاستدرجوه بسيدة لشقة واستولوا على أمواله وأجبروه بالتوقيع على إيصال أمانة، ولم يعلموا حينها انهم سقطوا في يد الشرطة بهذه السرعة، وانهم نادمونعلى ارتكاب تلك الوقائع.

وقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بتعرفه على سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقيامها باستدراجه واصطحابه لأحد المنازل بدائرة المركز، ولدى وصوله فوجئ بوجود 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه وتوثيقه والاستيلاء منه على مبلغ مالى - متعلقاته الشخصية، ثم قاموا بالتوجه لمحل سكنه واستولوا على عقود ملكية منزل وأرض خاصة به وقاموا بإجباره على التوقيع على 6 إيصالات أمانة واصطحبوه بسيارة ملك أحدهم وتخلوا عنه بالطريق.

وبعمل التحريات وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم لهم معلومات جنائية، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بقيامه بالتعرف على نجل المجنى عليه وعلمه من نجله بأن والده ميسور الحال فعقد العزم على استدراجه وسرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين وأرشدوا عن إيصالات الأمانة والعقود الخاصة بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى الواقعة .