تدريب صيفي لطالبات كلية التربية الرياضية بمراكز وأندية الشرقية

يواصل مراكز الشباب والاندية الرياضية بمحافظة الشرقية، أعمال التدريبات الخاصة بطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، والمقرر تنفيذها بعدد ١٨ مركز شباب و١٧ نادى رياضي.

ويتم تدريب طالبات كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، على أنشطة وبرامج الهيئة والبرامج والأنشطة المنفذة خلال الصيف، والتعرف على كل الإجراءات الإدارية المتبعة، وكيفية إعداد سجلات النشاط، وتقارير الإنجاز وكيفية الإعداد لإجتماع مجلس الإدارة، وكذا كافة الأعمال التى تفيد الطالبات لاكتسابهن الخبرة والمهارات الإدارية داخل المنشأت الشبابية والرياضية.

ويأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وكلية التربية الرياضية بنات، والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى داخل المحافظة، لتنمية وخدمة المجتمع، والارتقاء بالعملية التعليمية، وإعداد الطالبات وتأهيلهم علميا وعمليا.

يشار إلى أن التدريب الصيفى يشمل طالبات الفرقة الثالثة والرابعة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق، بهدف إكسابهم العديد من النواحب العملية والإدارية الواجب إتباعها بالهيئات الشبابية والرياضية، وإعدادهم لسوق العمل بالمجال الرياضى.