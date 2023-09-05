بدء الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس بالمدينة المنورة

انطلق برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب مراحل التعليم الأولية بالمدينة المنورة، بالتعاون بين تجمع المدينة المنورة الصحي وإدارة التعليم بالمنطقة، وذلك ضمن برنامج الصحة الوقائية.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تقديم الرعاية الصحية لطلاب المدارس، واكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية لديهم، من خلال فحصهم داخل المدارس أو ضمن منظومة الرعاية الصحية في المراكز الصحية في الأحياء.

كما يهدف البرنامج إلى بناء قاعدة بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية، وتوعية الطلاب وتثقيفهم صحياً، والتواصل مع أولياء الأمور بشأن الحالات التي تحتاج للتدخلات العلاجية.

ويستهدف البرنامج طلاب الصف الأول والرابع من المرحلة الابتدائية، والصف الأول من المرحلة المتوسطة، والصف الأول من المرحلة الثانوية.

زيارات ميدانية

كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لتفقد البيئة المدرسية والمقصف المدرسي، للتأكد من سلامة بيئة الدراسة، وتوفير التغذية الصحية للطلاب.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن البرنامج يستهدف فحص جميع الطلاب المستهدفين في العام الدراسي الحالي، وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة للتنفيذ.

وأكد التجمع على أهمية هذا البرنامج في اكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية للطلاب في مراحل التعليم الأولية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وبناء قاعدة بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية.