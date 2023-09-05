حملة مكبرة على المخابز بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على المخابز إستهدفت الحملة بمركز ومدينة تمى الامديد.

تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وعضوية محمد توحيد و وشيماء علام من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن تحريرعدد ٤ محاضر تصرف في إجمالى ٣٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام. وعدد ٩ محاضر نقص وزن بمقدار من ٧ : ١٣ جرام. وعدد ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وقامت الحملة بتحريرعدد ٢ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين. وعدد ٢ محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.



وتمكنت الحملة من تحريرعدد 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين. ومحضر ميزان غير معتمد.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم.